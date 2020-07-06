Вот так "победили"! На Столинщине людей забирают в больницу семьями
Глубинку Полесья атакует внебольничная пневмония.
По информации читателей Медиа-Полесье, тревожная ситуация сложилась в деревне Ремель. Людей здесь госпитализируют целыми семьями. Первыми заболели певчие местной церкви, а вслед за ними – обычные прихожане.
По версии сельчан, опасную лёгочную инфекцию в деревню могли завезти из Оздамичей, якобы, здешний церковный хор отпевал там покойника.
В соседней Мочули также госпитализировали семейную пару, оба пенсионеры.
Население негодует.
По официальной информации, коронавирус в Беларуси побеждён, по крайней об этом на днях заявил Лукашенко.
Минщлрав утверждает, что вот уже почти неделю в сутки по стране заражается менее 300 человек. Народ, видимо, успокоился и забыл о мерах предосторожности.
И вот результат…
16:08 06/07/2020
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