По информации читателей Медиа-Полесье , тревожная ситуация сложилась в деревне Ремель. Людей здесь госпитализируют целыми семьями. Первыми заболели певчие местной церкви, а вслед за ними – обычные прихожане.





По версии сельчан, опасную лёгочную инфекцию в деревню могли завезти из Оздамичей, якобы, здешний церковный хор отпевал там покойника.





В соседней Мочули также госпитализировали семейную пару, оба пенсионеры.





Население негодует.





По официальной информации, коронавирус в Беларуси побеждён, по крайней об этом на днях заявил Лукашенко.





Минщлрав утверждает, что вот уже почти неделю в сутки по стране заражается менее 300 человек. Народ, видимо, успокоился и забыл о мерах предосторожности.





И вот результат…