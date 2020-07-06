+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Вот так "победили"! На Столинщине людей забирают в больницу семьями

Глубинку Полесья атакует внебольничная пневмония.

Вот так "победили"! На Столинщине людей забирают в больницу семьями
По информации читателей Медиа-Полесье, тревожная ситуация сложилась в деревне Ремель. Людей здесь госпитализируют целыми семьями. Первыми заболели певчие местной церкви, а вслед за ними – обычные прихожане. 

По версии сельчан, опасную лёгочную инфекцию в деревню могли завезти из Оздамичей, якобы, здешний церковный хор отпевал там покойника.

В соседней Мочули также госпитализировали семейную пару, оба пенсионеры.

Население негодует. 

По официальной информации, коронавирус в Беларуси побеждён, по крайней об этом на днях заявил Лукашенко. 

Минщлрав утверждает, что вот уже почти неделю в сутки по стране заражается менее 300 человек. Народ, видимо, успокоился и забыл о мерах предосторожности. 

И вот результат…
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]