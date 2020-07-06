Минздрав озвучил очередную статистику по COVID-19
По данным на 6 июля зарегистрировано 63 804 случая коронавирусной инфекции.
Таким образом за сутки Минздрав обнаружил 250 новых заболевших. При этом за сутки, как утверждает Минздрав, от инфекции умерло 6 человек, или 429 пациентов
с момента регистрации первого случая.
Выздоровело и выписано на данный момент 51 120 пациентов.
Утверждается, что с начала эпидемии в стране проведено 1 074 240 тестов.
"Белорусский партизан"
15:05 06/07/2020
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