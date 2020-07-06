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Полковника КГБ приговорили к 7 годам за избиение директора кафе в Гомеле

Сегодня в Гомеле вынесли приговор начальнику одного из подразделений КГБ Андрею Мильченко, избившему зимой этого года директора гомельского кафе THE BOX 99 Леонарда Гончаренка.

Полковника КГБ приговорили к 7 годам за избиение директора кафе в Гомеле
скриншот видео
Суд признал полковника виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии усиленного режима, передает tut.by

Также он будет лишен звания полковника и должен выплатить 45 тысяч рублей моральной компенсации.

Напомним, инцидент произошел вечером 8 февраля в кафе THE BOX 99. Двое мужчин зашли в заведение, заказали пиццу, затем подсели к посетительницам.


— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать. Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — рассказывал TUT.BY сын пострадавшего Дмитрий.

У директора была серьезная черепно-мозговая травма. На следующий день в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения. По этим кадрам оперативники установили личности нападавших.


Человек на видео, который наносил удары 49-летнему директору кафе, — начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области полковник Андрей Мильченко. После поднявшейся шумихи мужчина сам пришел в милицию с повинной. В кафе с ним был 42-летний житель столицы. В деле он проходит как свидетель.

На первое судебное заседание в Гомельском областном суде прессу не пустили — суд сделали закрытым.

— Дело необычное, здесь присутствует том материалов, представляющий государственный секрет, — пояснила TUT.BY защитник пострадавшего.

Сам пострадавший — Леонард Гончаренок — на протяжении всего процесса также отказывался от каких-либо комментариев.
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