Суд признал полковника виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии усиленного режима, передает tut.by





Также он будет лишен звания полковника и должен выплатить 45 тысяч рублей моральной компенсации.













— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать. Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — рассказывал TUT.BY сын пострадавшего Дмитрий.





У директора была серьезная черепно-мозговая травма. На следующий день в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения. По этим кадрам оперативники установили личности нападавших.









Человек на видео, который наносил удары 49-летнему директору кафе, — начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области полковник Андрей Мильченко. После поднявшейся шумихи мужчина сам пришел в милицию с повинной. В кафе с ним был 42-летний житель столицы. В деле он проходит как свидетель.





На первое судебное заседание в Гомельском областном суде прессу не пустили — суд сделали закрытым





— Дело необычное, здесь присутствует том материалов, представляющий государственный секрет, — пояснила TUT.BY защитник пострадавшего.





Сам пострадавший — Леонард Гончаренок — на протяжении всего процесса также отказывался от каких-либо комментариев.















