Мы навсегда запомним его музыку

6 июля в Риме в возрасте 91 года умер Эннио Морриконе — всемирно известный композитор и дирижер, автор более 400 саундтреков для кино и телевидения.





Благодаря ему мы знаем, как звучат ковбойские вестерны Серджо Леоне («Хороший, плохой, злой», «За пригоршню долларов», «Однажды на Диком Западе»), классические американские и французские триллеры («Профессионал», «Миссия», «Неприкасаемые»), фильмы Квентина Тарантино («Джанго Освобожденный», «Омерзительная восьмерка») и многие другие.





Медуза » вспоминает наиболее известные работы Морриконе.





The Good, The Bad and The Ugly

«Хороший, плохой, злой» (1966)









Per un pugno di dollari

«За пригоршню долларов» (1964)









The Ecstasy Of Gold

«Хороший, плохой, злой» (1966)









My Name is Nobody

«Меня зовут Никто» (1973)









Once Upon a Time in the West

«Однажды на Диком Западе» (1968)









Nuovo Cinema Paradiso

«Новый кинотеатр „Парадизо"» (1988)









Chi Mai

«Профессионал» (1981)









The Untouchables

«Неприкасаемые» (1987)









The Mission

«Миссия» (1986)









LʼUltima Diligenza per Red Rock

«Омерзительная возьмерка» (2015)