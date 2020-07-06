+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Мы навсегда запомним его музыку

Умер культовый итальянский кинокомпозитор Эннио Морриконе, но его музыка останется с нами навсегда

Мы навсегда запомним его музыку
во время последнего концерта в Риме, 2020
6 июля в Риме в возрасте 91 года умер Эннио Морриконе — всемирно известный композитор и дирижер, автор более 400 саундтреков для кино и телевидения. 

Благодаря ему мы знаем, как звучат ковбойские вестерны Серджо Леоне («Хороший, плохой, злой», «За пригоршню долларов», «Однажды на Диком Западе»), классические американские и французские триллеры («Профессионал», «Миссия», «Неприкасаемые»), фильмы Квентина Тарантино («Джанго Освобожденный», «Омерзительная восьмерка») и многие другие. 

«Медуза» вспоминает наиболее известные работы Морриконе.

The Good, The Bad and The Ugly
«Хороший, плохой, злой» (1966)


Per un pugno di dollari
«За пригоршню долларов» (1964)


The Ecstasy Of Gold
«Хороший, плохой, злой» (1966)


My Name is Nobody
«Меня зовут Никто» (1973)


Once Upon a Time in the West
«Однажды на Диком Западе» (1968)


Nuovo Cinema Paradiso
«Новый кинотеатр „Парадизо“» (1988)


Chi Mai
«Профессионал» (1981)


The Untouchables
«Неприкасаемые» (1987)


Ennio Morricone — Topic
The Mission
«Миссия» (1986)


LʼUltima Diligenza per Red Rock
«Омерзительная возьмерка» (2015)
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]