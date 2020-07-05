К пуску БелАЭС литовцам раздадут таблеток йода на миллион евро

В августе должна начаться загрузка топлива в первый реактор Белорусской АЭС, котоаря расположена под городом Островец в полусотне километров от литовской столицы.





Вильнюс резко негативно оценивает проект, разработанный "Росатомом". В Литве высказывают сильные сомнения в безопасности станции.





Марк Пилат, и.о. главы муниципалитета:





"Первый шаг — объяснить людям, что таблетки принимать надо не сразу же, как только их получили. Их необходимо принять тогда, когда на Островецкой АЭС произойдёт авария и воздух окажется загрязнён".





Парламент Литвы назвал БелАЭС "угрозой национальной безопасности" и ввёл полный запрет на импорт энергии, полученной от мирного атома.





Однако привлечь соседей на свою сторону Вильнюс так и не смог.





Так, правительство Латвии на днях заявило, что не видит причин полностью отказываться от закупок белорусской атомной энергии. А в Польше и вовсе планируют создать собственный мирный атом: ещё в марте Варшава заявила, что в течение 20 лет построит шесть реакторов.