Неизвестный "заминировал" 12 объектов в Витебске

В электронном письме указаны 12 объектов, среди которых торговые центры и учреждения образования, расположенные в Витебске.





К указанным местам выбыли правоохранительные органы для обследования территории. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность отправителя сообщения устанавливается, сообшает МВД.











