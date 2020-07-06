Неизвестный "заминировал" 12 объектов в Витебске
В оперативно-дежурную службу МВД 6 июля передано сообщение об опасности.
В электронном письме указаны 12 объектов, среди которых торговые центры и учреждения образования, расположенные в Витебске.
К указанным местам выбыли правоохранительные органы для обследования территории. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность отправителя сообщения устанавливается, сообшает МВД.
12:59 06/07/2020
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