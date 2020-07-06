Тесты на коронавирус станут обязательными для некоторых белорусов









Предусматриваются соответствующие нововведения приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь №690 «О вопросах лечения пациентов с инфекцией COVID-19». Документ утвердили 01.07.20, он содержит уточнения к изданному ранее приказу №615. Обязательный предварительный медицинский осмотр предусматривается для лиц, направляемых на плановые операции. Среди прочего обследование предполагает проведение тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Женщинам, которым в период беременности назначается больничный стационар, также потребуется проходить аналогичную проверку.



