Тесты на коронавирус станут обязательными для некоторых белорусов
Прохождение обследования на предмет возможного заражения новым коронавирусом COVID-19 в Беларуси станет обязательным для отдельных категорий граждан, которые пользуются медицинскими услугами.
Предусматриваются соответствующие нововведения приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь №690 «О вопросах лечения пациентов с инфекцией COVID-19». Документ утвердили 01.07.20, он содержит уточнения к изданному ранее приказу №615. Обязательный предварительный медицинский осмотр предусматривается для лиц, направляемых на плановые операции. Среди прочего обследование предполагает проведение тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Женщинам, которым в период беременности назначается больничный стационар, также потребуется проходить аналогичную проверку.
11:08 06/07/2020
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