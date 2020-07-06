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Теперь класть в учреждение здравоохранения будут пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением инфекции или при подозрении на нее при наличии факторов риска или при необходимости назначать больному лекарство гидроксихлорохин. Госпитализировать будут и при остром респираторном дистресс-синдрома с вирусом COVID-19, сообщают «Минск-Новости» (сам документ на сайте Минздрава почему-то не открывается).





Среднетяжелая форма заболевания включает наличие нетяжелой формы пневмонии, когда отсутствуют дыхательная недостаточность и признаки нарушения работы внутренних органов. При этом в порядке сознание, частота дыхательных движений не превышает 22 в минуту, а количество сердечных сокращений более 55 и менее 110 ударов сердца в минуту.





При среднетяжелой форме инфекции нет боли в грудной клетке и отхаркивания кровью. Процент насыщения крови кислородом не менее 95, а систолическое артериальное давление превышает показатель в 90 мм рт. ст. К среднетяжелой форме может относиться также ситуация, когда у пациента ОРВИ с температурой выше 38,5 градусов с кашлем и слабостью.





К отягощающим факторам медики относят возраст инфицированных старше 55 лет и наличие таких заболеваний, как морбидное ожирение (индекс массы тела больше или равен 40), сахарный диабет, хроническая кардиоваскулярная патология с сердечной недостаточностью, хроническая патология легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз), злокачественные новообразования, заболевания, которые лечат иммуносупрессивными, глюкокортикоидными лекарствами, трансплантация солидных органов или костного мозга, ВИЧ, туберкулез, вирусный гепатит, онкогематологические и системные заболевания соединительной ткани.









Пациентам с коронавирусной инфекцией при отсутствии отягощающих факторов течения пневмонии, медицинскую помощь могут оказывать на дому.





В предыдущем приказе Минздрава в больницы госпитализировали пациентов с пневмонией с инфекцией COVID-19 (или подозрением на инфекцию COVID-19) или острым респираторным дистресс-синдромом с инфекцией COVID-19. Степень тяжести течения пневмоний в сочетании с COVID-19 не уточнялась.