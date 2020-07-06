Не стало Эннио Морриконе

Об этом сообщает агентство ANSA. Композитор был известен как автор саундтреков для кино. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам. По информации TGCOM24 со ссылкой на собственный источник, Морриконе скончался в одной из римских клиник из-за последствий падения.





Морриконе — обладатель двух премий «Оскар», а также множества других наград. Последний «Оскар» композитор получил в 2016 году за саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка».





Итальянский музыкант продолжал выступать даже в преклонном возрасте — один из его последних концертов состоялся в Риме в январе 2020 года (на фото выше).



