Не стало Эннио Морриконе
На 92-м году жизни умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе.
Об этом сообщает агентство ANSA. Композитор был известен как автор саундтреков для кино. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам. По информации TGCOM24 со ссылкой на собственный источник, Морриконе скончался в одной из римских клиник из-за последствий падения.
Морриконе — обладатель двух премий «Оскар», а также множества других наград. Последний «Оскар» композитор получил в 2016 году за саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка».
Итальянский музыкант продолжал выступать даже в преклонном возрасте — один из его последних концертов состоялся в Риме в январе 2020 года (на фото выше).
Источник: gazeta.ru
10:30 06/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение