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Не стало Эннио Морриконе

На 92-м году жизни умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе.


Об этом сообщает агентство ANSA. Композитор был известен как автор саундтреков для кино. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам. По информации TGCOM24 со ссылкой на собственный источник, Морриконе скончался в одной из римских клиник из-за последствий падения.

Морриконе — обладатель двух премий «Оскар», а также множества других наград. Последний «Оскар» композитор получил в 2016 году за саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка». 

Итальянский музыкант продолжал выступать даже в преклонном возрасте — один из его последних концертов состоялся в Риме в январе 2020 года (на фото выше).
Источник: gazeta.ru
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