Около девяти часов вечера в Волковыске на улице Панковой началось преследование автомобиля нарушителя с мигалками и громкоговорителем. О происшествии рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





В какой-то момент водитель остановился, и один из подключившихся правоохранителей попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно тронулся с места. В итоге милиционер оказался на капоте, а водителю начали стрелять ему по колесам.





Когда автомобиль наконец не мог ехать, выяснилось, что за рулем сидит пьяный 26-детний парень. Его задержали.







