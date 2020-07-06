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Пьяный водитель "прокатил" гаишника на капоте и остановился только после стрельбы

5 июля сотрудники ГАИ подали знак остановиться водителю «Рено Меган Сценик», но тот только увеличил скорость.

Около девяти часов вечера в Волковыске на улице Панковой началось преследование автомобиля нарушителя с мигалками и громкоговорителем. О происшествии рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В какой-то момент водитель остановился, и один из подключившихся правоохранителей попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно тронулся с места. В итоге милиционер оказался на капоте, а водителю начали стрелять ему по колесам.

Когда автомобиль наконец не мог ехать, выяснилось, что за рулем сидит пьяный 26-детний парень. Его задержали.
Источник: kp.by
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