В Китае выявили бубонную чуму





В хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения после госпитализации пациента с признаками бубонной чумы. По мнению властей в городе существует угроза распространения заболевания среди населения. Местных жителей попросили остерегаться грызунов, которые являются разносчиками инфекции, не охотиться на диких животных и при малейших признаках заболевания немедленно обращаться в медучреждения.





"Пятого июля 2020 года в хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур медики диагностировали у одного скотовода бубонную чуму. Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. В настоящее время пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - сообщил комитета здравоохранения города Баян-Нур.





Ранее чуму выявили на западе Монголии, там заболело два человека. Жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу сурков, которые являются разносчиками заболевания.



