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В Китае выявили бубонную чуму

Бубонную чуму выявили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао".


В хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения после госпитализации пациента с признаками бубонной чумы. По мнению властей в городе существует угроза распространения заболевания среди населения. Местных жителей попросили остерегаться грызунов, которые являются разносчиками инфекции, не охотиться на диких животных и при малейших признаках заболевания немедленно обращаться в медучреждения.

"Пятого июля 2020 года в хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур медики диагностировали у одного скотовода бубонную чуму. Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. В настоящее время пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - сообщил комитета здравоохранения города Баян-Нур.

Ранее чуму выявили на западе Монголии, там заболело два человека. Жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу сурков, которые являются разносчиками заболевания.
Sputnik.by
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