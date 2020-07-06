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Брестские активисты снова обсудили с властями "аккумуляторный" референдум

5 июля в Бресте активисты встретились с чиновниками райисполкома и обсудили вопрос проведения референдума о судьбе аккумуляторного завода, пишет TUT.by.



Аккумуляторный завод под Брестом / greenbelarus.by

По сложившейся традиции каждое воскресенье активисты собираются около 12.00 на площади Ленина  и кормят голубей, протестуя таким образом против строительства АКБ. Уже второе воскресенье подряд в их мирную акцию вмешивается ОМОН. Правоохранители оттеснили активистов с их места сбора и пояснили, что на все их вопросы могут ответить в актовом зале горисполкома. Сегодня там была назначена встреча с районными органами власти. Около ста активистов решили в ней поучаствовать.

Брестчан интересовала география референдума по вопросу строительству АКБ. Проводить его на территории всех сельсоветов районные власти отказались. Осталось два варианта: либо местный плебисцит в Бресте и Тельминском сельсовете, либо подключить к голосованию помимо областного центра все населенные пункты, которые попадают в 10-километровую зону вокруг предприятия.

Напомним, ранее власти уже отказывали активистам в проведении референдума, "поскольку строительство завода вошло в пятилетнюю инвестиционную программу строительства Республики Беларусь, которая утверждена президентом". 

— Но сейчас, в связи с тем, что есть поручение президента провести референдум, у нас эта возможность появилась, — объяснил Владимир Сенчук, председатель райисполкома.

Во время встречи активисты напомнили властям об общественных обсуждениях отчета о воздействии аккумуляторного завода на окружающую среду. "Как можно проводить референдум, если завод опасен?", — подчеркнул один из участников встречи. Власти на это пообещали встретиться с собственниками завода.


Также противники завода потребовали отменить многочисленные штрафы, которые получили активисты за акции протеста против предприятия. Речь идет о десятках тысяч рублей.

— Штрафы, которые нам давали, необоснованны. Это были форс-мажорные обстоятельства, когда нам нужно было защитить интересы своей семьи, своего города, своей страны. Даже такой ценой: ИВСы, штрафы. Пусть поскорей нам вернут деньги, которые мы заплатили, и отменят те штрафы, которые были назначены, — выступил Виталий Казак.

Но чиновники райисполкома сказали, что "этот вопрос не к ним". Встреча продолжалась полтора часа. По ее итогам в ближайшее время из числа активистов будет сформирована инициативная группа по проведению местного референдума.
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