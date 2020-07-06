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В США протестующие повалили статую Колумба

Протестующие возлагают на Колумба ответственность за геноцид и эксплуатацию коренных народов Америки.

В Балтиморе повалили статую Христофора Колумба / REUTERS 

Протестующие в Балтиморе повалили статую Христофора Колумба и бросили ее в гавань города. Демонстранты использовали канаты, чтобы снести памятник, который располагался возле района Маленькая Италия, сообщает Голос Америки.

Протестующие на фоне гибели Джорджа Флойда после задержания его полицией, призывают снять статуи Колумба и деятелей Конфедерации. Они, в частности, возлагают на Колумба ответственность за геноцид и эксплуатацию коренных народов Америки. 

Как сообщает Baltimore Sun, статуя была собственностью города и была установлена в 1984 году бывшим мэром Уильямом Дональдом Шефером и президентом Рональдом Рейганом. 


Представитель мэра Балтимора Бернар К. "Джек" Янг заявил The Sun, что разрушение статуи являются частью национального и глобального пересмотра исторического значения памятников, "которые могут представлять разные вещи для разных людей". 

"Мы понимаем, что динамика в Балтиморе является частью национального дискуссии", - сказал Лестер Дэвис. 

Статуи Колумба также были повалены или повреждены в таких городах, как Майами; Ричмонд, штат Вирджиния; Сент-Пол, штат Миннесота. В Бостоне памятник Колумба был обезглавлен. 

Президент США Дональд Трамп разрешил задерживать всех, кто разрушает памятники и другую федеральную собственность, и наказывать их за это лишением свободы.
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