СМИ: Китай хранил смертельный вирус в Ухани с 2012 года





Ещё в 2012 году в Китае была возможна вспышка заболевания, причиной которой мог стать “родственник” коронавируса SARS-CoV-2. Несмотря на то что он, вероятно, привёл к смерти трёх человек, с тех пор образцы вируса хранились в Институте вирусологии в Ухани.





По данным британской газеты The Sunday Times, в 2012 году в провинции Юньнань было зарегистрировано шесть пациентов с тяжёлой формой пневмонии, которые до этого принимали участие в очистке медной шахты от экскрементов летучих мышей. Первоначально предполагалось, что их состояние вызвано коронавирусом SARS-CoV-1 — возбудителем атипичной пневмонии, эпидемия которой произошла в 2002–2003 годах.





Однако позже исследования этого не подтвердили, а у четырёх оставшихся в живых к тому моменту пациентов были обнаружены антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу. Вскоре скончался третий заболевший, однако причину установить так и не удалось. Медики лишь полагали, что это связано с коронавирусом, которым погибшие заразились от летучих мышей.





Китайские институты направляли в опасную пещеру группы исследователей, которым удалось найти много новых вирусов, в том числе и тот, что был похож на SARS-CoV-1. Он получил название RaBtCov/4991, затем сменил его на RaTG13. Китай объяснил это изменениями в международной научной номенклатуре, умалчивая о его связи с тремя смертями.





Уже в феврале 2020 года увидела свет статья о новом коронавирусе, который впоследствии получил название SARS-CoV-2. Как выяснили её авторы, он на 96,2% идентичен вирусу RaTG13. Собеседники издания разошлись в оценках того, насколько вероятно создание одного из другого, однако если бы это было так, то на это потребовалось бы 20–50 лет, хотя в теории процесс может протекать и быстрее.



