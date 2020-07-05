Снова меньше 300 за сутки: Минздрав опубликовал свежую статистику по COVID
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси увеличилось до 63 554, такие данные обнародовал в воскресенье Минздрав республики.
Уже четвертый день подряд количество новых выявленных случаев не превышает 300: по сравнению с данными за субботу заболевших стало на 284 больше.
На пять человек увеличилось число жертв инфекции: "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией" – сообщили в Минздраве.
При этом выздоровевших и выписанных стало больше на 202 человека – теперь таковых 50 тысяч 871 пациент.
16:25 05/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение