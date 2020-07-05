







Уже четвертый день подряд количество новых выявленных случаев не превышает 300: по сравнению с данными за субботу заболевших стало на 284 больше.





На пять человек увеличилось число жертв инфекции: "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией" – сообщили в Минздраве.





При этом выздоровевших и выписанных стало больше на 202 человека – теперь таковых 50 тысяч 871 пациент.



