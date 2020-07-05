Минская милиция пересаживается на велосипеды
В ближайшие дни минская милиция получит 10 велосипедов для патрулирования города. Их патрульно-постовой службе подарит прокатная компания.
Пока что милиция чаще не на велосипедах / Еврорадио
Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает "Еврорадио".
До 2008 года в состав минской милиции входил кавалерийский взвод. Конные милиционеры занимались охраной парка Челюскинцев, Минского моря и других зоны отдыха. Но содержать лошадей было сложно и экономически невыгодно, рассказывал Александр Барсуков, тогда — начальник управления охраны правопорядка главного управления правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД, сейчас — заместитель министра внутренних дел.
Кроме того, лошадь может быть непредсказуема и опасна, продолжил Барсуков. На шумном массовом мероприятии она может испугаться и травмировать себя, всадника и окружающих людей. Поэтому ещё в 2008 году силовики сделали выбор в пользу велосипедов и скутеров. На которых, впрочем, их нечасто можно было увидеть.
Продолжая двухколёсную тему, Александр Дорохович рассказал, что в Минске продолжают наносить на тротуары "жёлтые уголки" — места для парковки шеринговых велосипедов. Они уже появились в Ленинском, Партизанском и Центральном районах, сообщает агентство "Минск-Новости".
15:55 05/07/2020
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