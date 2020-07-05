Минская милиция пересаживается на велосипеды

Пока что милиция чаще не на велосипедах / Еврорадио





Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает "Еврорадио"





До 2008 года в состав минской милиции входил кавалерийский взвод. Конные милиционеры занимались охраной парка Челюскинцев, Минского моря и других зоны отдыха. Но содержать лошадей было сложно и экономически невыгодно, рассказывал Александр Барсуков, тогда — начальник управления охраны правопорядка главного управления правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД, сейчас — заместитель министра внутренних дел.





Кроме того, лошадь может быть непредсказуема и опасна, продолжил Барсуков. На шумном массовом мероприятии она может испугаться и травмировать себя, всадника и окружающих людей. Поэтому ещё в 2008 году силовики сделали выбор в пользу велосипедов и скутеров. На которых, впрочем, их нечасто можно было увидеть.



