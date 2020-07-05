Жара продолжается: в понедельник, 6 июля, в Беларуси до +30 градусов
По северо-западной половине страны могут прогреметь грозы.
В Беларуси стоит по-настоящему летняя погода, и следующая неделя тоже начнется с жары: синоптики Белгидромета обещают в понедельник, 6 июля, максимальную температуру воздуха до +30 градусов. Такие цифры столбики термометров покажут в отдельных районах Гомельской области. Утром и днем по северо-западной половине страны могут прогреметь грозы.
Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на pogoda.by, в Минске в понедельник ожидается +25+27. Со вторника станет прохладнее: днем 7 июня синоптики прогнозируют +16+18. В среду и четверг - до +20 градусов. В пятницу - до +23.
16:50 05/07/2020
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