+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В России фиксируют рост купли билетов в Беларусь на конец лета

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру отмечает подъём спроса в России на все виды билетов за границу.


Если во второй половине мая специалисты фиксировали оживление на рынке авиа – в основном, на внутренних рейсах, то в июне было отмечено увеличение количества купленных авиабилетов за рубеж. Больше всего покупают билеты в Узбекистан, Молдавию, Армению и Беларусь, а также в Турцию, Германию и Чехию на конец лета.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у клиентов, в какую страну они хотели бы отправиться в первую очередь после возобновления международного авиасообщения. В топ наиболее желанных направлений вошли Италия (по ней скучают 13,75% опрошенных), Испания (9,4%) и Португалия (6,3%), сообщает euromag.ru.

Некоторые россияне, по данным сервиса, уже покупают билеты за границу, и в июне часть путешественников запланировала на летний период перелёты в Молдову, Армению, Узбекистан, США, Беларусь, Германию, Турцию, Казахстан, Сербию и Киргизию. Стоит отметить, что для туристов российские границы пока остаются закрытыми, и улететь из страны можно, только если на то есть уважительная причина — например, работа или учёба.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]