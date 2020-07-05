В России фиксируют рост купли билетов в Беларусь на конец лета





Если во второй половине мая специалисты фиксировали оживление на рынке авиа – в основном, на внутренних рейсах, то в июне было отмечено увеличение количества купленных авиабилетов за рубеж. Больше всего покупают билеты в Узбекистан, Молдавию, Армению и Беларусь, а также в Турцию, Германию и Чехию на конец лета.





Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у клиентов, в какую страну они хотели бы отправиться в первую очередь после возобновления международного авиасообщения. В топ наиболее желанных направлений вошли Италия (по ней скучают 13,75% опрошенных), Испания (9,4%) и Португалия (6,3%), сообщает euromag.ru





Некоторые россияне, по данным сервиса, уже покупают билеты за границу, и в июне часть путешественников запланировала на летний период перелёты в Молдову, Армению, Узбекистан, США, Беларусь, Германию, Турцию, Казахстан, Сербию и Киргизию. Стоит отметить, что для туристов российские границы пока остаются закрытыми, и улететь из страны можно, только если на то есть уважительная причина — например, работа или учёба.



