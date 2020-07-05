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Минздрав о COVID-19: прирост больных за сутки составил 284 человека

Минздрав обновил информацию о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.

Фото: Павел Орловский, mlyn.by

На 5 июля официально зафиксировано 63.554 случаев заражения (+273 за сутки), 423 человек умерли (+5 за сутки), 50.871 пациент выздоровели и выписаны (+760 за сутки). Всего проведено 1.068.029 тестов (+15.423 за сутки).

Напомним, что по состоянию на вчера, 4 июля, в Беларуси было 63.270 зараженных, 50.669 выздоровевших, 418 человек умерли. Всего было проведено 1.059.299 тестов.
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