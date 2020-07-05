Кремль: Радиоактивное облако над Балтикой безопасно для здоровья





Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Были соответствующие заявления МАГАТЭ о том, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозы для человеческого здоровья, для населения. И второе - могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», - заявил Песков, пишет Finanz





Как сообщает «Интерфакс», он отказался отвечать, было ли зафиксировано повышение уровня радиации на территории РФ, и перенаправил с этим вопросом «к специалистам».





Станции слежения за радиационной обстановкой на севере Европы выявляли превышение концентраций радиоактивных изотопов воздухе в июне. В начале месяца Йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии.





В конце месяца исполнительный секретарь Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо сообщил, что те же радионуклиды (цезий-134, цезий-137 и рутений-103) фиксировались в Швеции по данным на 22-23 июня.





Национальный институт здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов проанализировал имеющиеся данные и пришел к выводу, что источником радиоактивного облака являются западные регионы России.





В RIVM предположили, что источником радиации мог стать поврежденный контур реактора или топливного элемента на атомной электростанции, атомном ледоколе, подлодке. Другой вариант - разгерметизация хранилищ отработанного ядерного топлива (ОЯТ).









Выброс радиоактивных изотопов мог произойти в результате испытаний одного из образцов нового ядерного оружия России, которые анонсировал в марте 2018-го Владимир Путин, заявил Forbes бывший советник комитета по международным делам Сената США и ядерный эксперт Том Мур.





Источником радиации могла стать ракета «Буревестник», имеющая, по словам Путина, ядерный двигатель, либо торпеда «Посейдон» - автономный подводный ядерный снаряд, который, по задумке создателей, сможет проделать путь до потенциального противника и нанести ущер прибрежным городам.





В пользу возможных испытаний ракет говорит тот факт, что 22-27 июня над Баренцевым морем дважды вводился запрет на полеты, причем размер «запретного квадрата» соответствует ракетной дальности, отмечает Forbes.





В пользу испытаний «Посейдона» может говорить выход в море судна «Академик Александров» (с 18 по 23 июня). Его связывают с возможными операциями по извлечению снаряда с морского дна.