99% белорусской молодежи сидит в интернете





Такими данными поделился Белстат в статистическом обзоре по случаю Дню молодежи, который в Беларуси отмечается сегодня, пишет Thinktanks.by





Цели посещения интернета у белорусской молодежи, по уровню популярности, распределились так: чаще всего юноши и девушки заходят в сеть для поиска информации (98,6%). На втором месте среди причин заходов в интернет - общение в соцсетях (97,1%). И на третьем - просмотр фильмов, скачивание музыки и т.д.(96,3%).







