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99% белорусской молодежи сидит в интернете

Доля активных пользователей интернетом в возрасте 14 – 30 лет в Беларуси составляет 99,1%, при этом 96,6% пользователей данной возрастной категории входит в сеть ежедневно.


Такими данными поделился Белстат в статистическом обзоре по случаю Дню молодежи, который в Беларуси отмечается сегодня, пишет Thinktanks.by.

Цели посещения интернета у белорусской молодежи, по уровню популярности, распределились так: чаще всего юноши и девушки заходят в сеть для поиска информации (98,6%). На втором месте среди причин заходов в интернет - общение в соцсетях (97,1%). И на третьем - просмотр фильмов, скачивание музыки и т.д.(96,3%).


По данным Белстата, численность молодежи в среднем за 2019 год в Беларуси составляла 1828,6 тыс. человек, то есть каждый пятый житель страны относился к данной категории.
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