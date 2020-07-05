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Серьезный пожар в гродненской многоэтажке: один человек погиб, больше 20 эвакуированы

В пресс-службе областного МЧС рассказали подробности ночного пожара в Гродно.


О том, что в ночь с субботы, 4 июля, на воскресенье, 5 июля, в областном центре случился пожар, пресс-служба МЧС проинформировала в ежесуточной сводке на официальном сайте ведомства, пишет "Комсомольская правда".

Сообщается, что 5 июля в Гродно на телефон спасателей около 01.15 часов поступил звонок с улицы Дзержинского. На пожар к многоэтажке незамедлительно выбыли наряды МСЧ. Пока одна бригада приступила к локализации очага возгорания, другие спасатели звена газодымозащитной службы эвакуировали людей - всего был эвакуирован 21 жилец дома с выше расположенных от горящей квартир.

- Во время ликвидации пожара в загоревшейся квартире на кровати в комнате было найдено тело погибшего мужчины - хозяина дома. Огонь полностью уничтожил имущество в этой комнате, закоптил стены и потолок. На данный момент причина пожара еще не установлена, - добавили в пресс-службе.
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