



О том, что в ночь с субботы, 4 июля, на воскресенье, 5 июля, в областном центре случился пожар, пресс-служба МЧС проинформировала в ежесуточной сводке на официальном сайте ведомства, пишет "Комсомольская правда"





Сообщается, что 5 июля в Гродно на телефон спасателей около 01.15 часов поступил звонок с улицы Дзержинского. На пожар к многоэтажке незамедлительно выбыли наряды МСЧ. Пока одна бригада приступила к локализации очага возгорания, другие спасатели звена газодымозащитной службы эвакуировали людей - всего был эвакуирован 21 жилец дома с выше расположенных от горящей квартир.



