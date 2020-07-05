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Лукашенко о своем фотографе, переболевшим COVID-19: Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет!

В интернете появились эксклюзивные кадры из жизни президентского пула.


В субботу, 4 июля, ОНТ опубликовал на своем YouTube-канале «репортаж о репортерах», где показали обычную жизнь белорусского президентского пула - коллег из БелТА, СТВ, «Беларусь 1», ОНТ и других государственных СМИ, пишет "Комсомольская правда".

В этом фильме - рабочее закулисье журналистов, «романтика» ненормированного графика и повышенной ответственности. В ролик также вошли эксклюзивные кадры, личные архивы и «секреты». Например, как написал Telegram-канал «Пул Первого» есть сюжет, как Александр Лукашенко рассказывает о своем фотографе, переболевшим коронавирусной инфекцией.

Эта история произошла на МТЗ во время общения с трудовым коллективов. В тот день, разговаривая с рабочими на разные темы, действующий глава страны затронул и вопрос о коронавирусе.


- А где там мой оператор, фотограф, - спрашивает Лукашенко на девятой минуте 58-минутного сюжета о президентском пуле.

Президент осматривается по сторонам, оператор «ищет» объективом коллегу, о котором спросил глава страны.

- Ну, покажись, где ты? Вот он стоит, красавец, смеется, - продолжает президент. - У него под 40 температура недавно, еле вытащили. Мне звонят, мол, помрет. Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет?! А он уже видите - залез куда! – сообщил президент о благополучном излечении журналиста своего пула.
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