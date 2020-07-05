



Эту информацию в ходе прямой линии подтвердил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский.





Генерал-майор рассказал, что старший лейтенант, который возглавлял обособленную группу Ляховичского района военного комиссариата города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов, задержан по подозрению в получении взятки.





— Могу вас уверить — это не связано с его работой. То есть он никого «не отмазывал», не пристраивал и так далее. Это с его службой никак не связано, это его личная жизнь, — отметил Леонид Касинский.





В настоящее время старший лейтенант находится в статусе подозреваемого, он задержан.





— Если взял взятку — будет сидеть. Суд разберется, — подытожил помощник министра.



