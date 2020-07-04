Как рассказали в МЧС, пожарная сигнализация сработала в рентген-кабинете приемного отделения двухэтажного здания учреждения здравоохранения.





До прибытия подразделений МЧС администрацией из помещений первого этажа эвакуированы 18 пациентов. В результате пожара уничтожен монитор персонального компьютера, закопчены стены и потолок в кабинете.





Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.