В больнице в Малорите загорелся рентген-кабинет: пришлось эвакуировать людей
В ночь на 4 июля системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружен пожар в Малоритской центральной районной больнице.
Как рассказали в МЧС, пожарная сигнализация сработала в рентген-кабинете приемного отделения двухэтажного здания учреждения здравоохранения.
До прибытия подразделений МЧС администрацией из помещений первого этажа эвакуированы 18 пациентов. В результате пожара уничтожен монитор персонального компьютера, закопчены стены и потолок в кабинете.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
12:06 05/07/2020
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