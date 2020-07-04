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В больнице в Малорите загорелся рентген-кабинет: пришлось эвакуировать людей

В ночь на 4 июля системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружен пожар в Малоритской центральной районной больнице.

Как рассказали в МЧС, пожарная сигнализация сработала в рентген-кабинете приемного отделения двухэтажного здания учреждения здравоохранения.

До прибытия подразделений МЧС администрацией из помещений первого этажа эвакуированы 18 пациентов. В результате пожара уничтожен монитор персонального компьютера, закопчены стены и потолок в кабинете.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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