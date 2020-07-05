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Фура на польских номерах и трактор "Беларус" столкнулись под Слонимом

В субботу, 4 июля, на автодороге Р-99 "Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно" произошло ДТП с участием автопоезда Volvo и трактора "Беларус" с прицепом, сообщила БЕЛТА.


Авария случилась недалеко от деревни Ярнево (Зельвенский район, Гродненская область). В результате столкновения трактор опрокинулся на бок; у кабины, похоже, поврежден каркас безопасности. Серьезно пострадал и грузовик.

Судя по видео, которое разместил паблик "ЧП и ДТП - Беларусь Минск" в соцсети VK.com, кабина тягача Volvo серьезно повреждена в правой передней части и смещена назад.


Официальной информации об этом ДТП пока не поступало. О состоянии тракториста и водителя фуры после аварии ничего неизвестно.
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