Фура на польских номерах и трактор "Беларус" столкнулись под Слонимом
В субботу, 4 июля, на автодороге Р-99 "Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно" произошло ДТП с участием автопоезда Volvo и трактора "Беларус" с прицепом, сообщила БЕЛТА.
Авария случилась недалеко от деревни Ярнево (Зельвенский район, Гродненская область). В результате столкновения трактор опрокинулся на бок; у кабины, похоже, поврежден каркас безопасности. Серьезно пострадал и грузовик.
Судя по видео, которое разместил паблик "ЧП и ДТП - Беларусь Минск" в соцсети VK.com, кабина тягача Volvo серьезно повреждена в правой передней части и смещена назад.
Официальной информации об этом ДТП пока не поступало. О состоянии тракториста и водителя фуры после аварии ничего неизвестно.
11:42 05/07/2020
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