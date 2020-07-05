Авария случилась недалеко от деревни Ярнево (Зельвенский район, Гродненская область). В результате столкновения трактор опрокинулся на бок; у кабины, похоже, поврежден каркас безопасности. Серьезно пострадал и грузовик.





Судя по видео, которое разместил паблик "ЧП и ДТП - Беларусь Минск" в соцсети VK.com, кабина тягача Volvo серьезно повреждена в правой передней части и смещена назад.









Официальной информации об этом ДТП пока не поступало. О состоянии тракториста и водителя фуры после аварии ничего неизвестно.