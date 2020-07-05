Фрагмент песни выложила в Фейсбуке Инесса Плескачевская.









«Место, где нужно отмечать День независимости — Гомель. На концерте на набережной играют «Перемен!» Цоя. Люди переглядываются, смотрят друг на друга удивленно: "Что? Правда?». Молоденький милиционер улыбается вместе с нами. Гомель рулит!» - написала она.