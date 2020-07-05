В Гомеле на концерте в честь Дня Независимости играли легендарную песню протеста Цоя
3 июля на гомельской набережной на концерте в честь Дня Независимости музыканты играли песню «Перемен!» Виктора Цоя.
Фрагмент песни выложила в Фейсбуке Инесса Плескачевская.
«Место, где нужно отмечать День независимости — Гомель. На концерте на набережной играют «Перемен!» Цоя. Люди переглядываются, смотрят друг на друга удивленно: "Что? Правда?». Молоденький милиционер улыбается вместе с нами. Гомель рулит!» - написала она.
11:06 05/07/2020
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