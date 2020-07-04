ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

Гидроксихлорин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19.

В рамках исследования специалисты проверили, как препараты влияют на смертность от заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. Предварительные результаты показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир лишь незначительно помогают снизить смертность среди пациентов с COVID-19, либо вообще никак на нее не влияют, сообщает организация.

Соответствующую рекомендацию дал международный руководящий комитет так называемых тестов солидарности, которые направлены на разработку средства для лечения пациентов с COVID-19.

В конце мая организация приостановила испытания гидроксихлорохина из-за опасений по поводу его безопасности. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сослался на исследование, в котором говорилось о повышенном уровне смертности среди пациентов, принимавших препарат. В июне эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо сообщила, что его испытания полностью прекратят.









Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат. В мае президент США Дональд Трамп рассказывал, что принимает его в качестве профилактики против COVID-19. До этого агентство Reuters писало, что он оказывал давление на санитарные власти США, чтобы они допустили на рынок препарат от малярии в качестве лекарства для лечения коронавирусной инфекции.





Лопинавир и ритонавир обычно применяются при лечении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В конце июня руководители британского клинического исследования RECOVERY заявили, что комбинация этих препаратов бесполезна для лечения COVID-19. К такому выводу они пришли, сравнив данные 1,5 тыс. больных, принимающих эти лекарства, с данными 3,3 тыс. пациентов, которые проходили обычное лечение.





Комбинация лопинавира и ритонавира также входила в список препаратов, рекомендуемых Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. 3 июля ведомство обновило рекомендации для лечения заболевания у детей. В документе говорится, что этот препарат более не рекомендуется ни взрослым, ни детям, так как отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности.





По данным ВОЗ, в ходе тестирования противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 показал пока лишь ремдесивир, который изначально был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. В организации сообщили, что пациенты, которые принимали этот препарат, поправлялись быстрее.







