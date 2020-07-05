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На границе с Литвой появился еще один международный пункт пропуска, но он пока не работает

Со 2 июля пункт пропуска "Видзы" в Браславском районе стал международным. Это предусмотрено указом от 22 апреля 2020 года №139, сообщили в Государственном таможенном комитете.


"Вместе с тем от Литвы получено уведомление о том, что из-за мероприятий, связанных с чрезвычайным положением государственного уровня, пункт пропуска "Твярячюс" ("Видзы") останется закрытым для пересечения границы до 24.00 16 июля, если правительством не будут приняты иные решения", - отметили в ГТК.

Информацию о дате начала фактического пропуска лиц, товаров и транспортных средств через данный пункт пропуска Государственный таможенный комитет разместит дополнительно.
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