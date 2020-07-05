



"Вместе с тем от Литвы получено уведомление о том, что из-за мероприятий, связанных с чрезвычайным положением государственного уровня, пункт пропуска "Твярячюс" ("Видзы") останется закрытым для пересечения границы до 24.00 16 июля, если правительством не будут приняты иные решения", - отметили в ГТК.





Информацию о дате начала фактического пропуска лиц, товаров и транспортных средств через данный пункт пропуска Государственный таможенный комитет разместит дополнительно.