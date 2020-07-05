Это случилось: 1 июля первый самолет «Белавиа» вылетел из Минска и приземлился в Анталии. Из 189 пассажирских мест занятыми были 183: шесть мест, расположенных на последних рядах, оставили свободными – чтобы можно было изолировать там человека, если у него во время полета поднимется температура или появятся другие симптомы коронавируса.





В ближайшие дни запланированы рейсы не только из столицы, но и из областных центров – Гомеля, Бреста, Витебска и Гродно. В этом сезоне, который, если говорить о Турции, начался в середине лета, белорусские туристы смогут слетать не только в Анталию, но и в Бодрум, Кушадасы.





– Еще весной власти Турции заявили: они намерены одними из первых в мире восстановить международный туризм после снятия ограничений из-за коронавируса. Минтуризма страны внедрило сертификацию туристических объектов на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены. Проект стартовал в мае. Сертификация отелей – добровольная, но по существу она является обязательной, так как без нее отель не допустят к обслуживанию иностранных туристов. Сертификация действительно очень жесткая, она затрагивает все этапы – прием, размещение и досуг туристов. Далеко не все отели смогли ее пройти, сейчас есть информация о том, что около 1400 турецких отелей находятся в стадии ожидании сертификата, – рассказала в беседе с «Комсомолкой» специалист по туризму компании «Анбоста» Анна Подгурная.





– Как прошел полет и как туристов встретили в Турции?





– Мы в постоянном контакте с нашими туристами в соцсетях и мессенджерах. Сейчас дело обстоит так: в аэропорту Минска масочный режим – маска обязательна, перчатки – нет. Ручная кладь на борту «Белавиа» запрещена, но с покупками из магазина duty free (он работает, вопреки информации в СМИ) на борт пропускают. Бесплатно можно сдать в багаж до 23 кг плюс 10 кг ручной клади. Ручную кладь обязывают сдавать в багаж, с собой в салон самолета можно взять лишь небольшую сумку. При входе в самолет измеряют температуру, на борту каждому раздают анкету, ее надо заполнить и отдать в турецком аэропорту на паспортном контроле. Все летят в масках, ношение маски в аэропорту Анталии обязательно, а при выходе из него всем без исключения меряют температуру. Кстати, в самом помещении аэропорта сидеть можно тоже через одно сидение – за этим следят. При трансфере в автобусе, который развозит туристов из аэропорта по отелям, всех рассаживают в шахматном порядке: из 40 мест занято 20 – так соблюдают требования социальной дистанции.





– А что в отелях?





– Туристы пишут, что температуру измеряют только при заселении, ежедневного из рения нет. Питание организовано не так, как было раньше по системе «все включено»: столики в ресторане и в общественных зонах стоят через один, а шведского стола в привычном нам понимании нет: вся еда стоит за стеклом и выдается официантом по запросу. Это иногда приводит к очередям. Все официанты – в перчатках, масках или защитных щитках. В номерах лежат средства индивидуальной защиты, маску надо носить только в закрытых помещениях, магазинах. На пляже этого не требуется.





– Что в этом году со спросом и с ценами?





– Люди звонят и бронируют. Сейчас топ – это открывшиеся для Беларуси страны: Турция, Албания, Египет. Цены меняются ежедневно. Сегодня путевка на середину июля на двоих взрослых с вылетом из Минска с размещением в хорошем отеле уровня четыре звезды в Аланье и Кемере – около 1200 – 1300 евро на 7 ночей. Хороший отель пять звезд в Белеке на 7 ночей – около 1700 – 1800 евро. Цены динамичны, периодически выходят спецпредложения: можно успеть забронировать что-то дешевле. Надо обратить внимание на еще один момент. Тот кризис, в который туристическая отрасль попала из-за пандемии, очень четко показал, кто из больших туроператоров готов к диалогу и конструктиву, а кто – нет. Ситуации, когда массово отменялись туры, а деньги за них туристические агентства от туроператоров могли вернуть далеко не всегда (а значит, в конечном счете, самыми пострадавшими были простые туристы – у них отменился тур, а деньги за него не вернули) – все это было показательно. Поэтому сейчас важно не столько гнаться за скидкой в 50 – 100 долларов, тем более она чаще всего оказывается мнимой, а забронировать и полететь от действительно ответственного оператора, чтобы в случае форс-мажора можно было разрешать ситуацию. Многие клиенты это, к слову, понимают: то, что пережил туристический сектор в связи с пандемией, сделало всех более рациональными.





Консолидатор рейса — компания «АэроБелСервис». Следующий рейс в Анталью из Минска запланирован на 5 июля. До 16-го июля программа будет осуществляться четыре раза в неделю, после 16-го — пять раз. До 10 июля все туры на Турцию раскуплены.





2 июля из Беларуси стартовала чартерная программа в Египет, до этого чартеры уже начали летать в Албанию.