+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Фотофакт: Индиец носит защитную маску из золота за 4 тысячи долларов

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде сообщил РИА Новости о том, что почти за четыре тысячи долларов заказал себе золотую защитную маску и носит ее на фоне распространения нового коронавируса.


"Идея о том, чтобы сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, то решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне такую маску. Она весит 5,5 фунта (почти 2,5 килограмма - ред.) и обошлась мне в 289 000 рупий (примерно 3 870 долларов - ред.)", - заявил Кураде.

Он добавил, что в маске есть небольшие отверстия для дыхания.

"Что касается ее эффективности, то мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального дистанцирования", - отметил Кураде.

По его словам, маска привлекла большое внимание местных жителей и СМИ.

"Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска - это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно", - добавил он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]