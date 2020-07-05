Фотофакт: Индиец носит защитную маску из золота за 4 тысячи долларов





"Идея о том, чтобы сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, то решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне такую маску. Она весит 5,5 фунта (почти 2,5 килограмма - ред.) и обошлась мне в 289 000 рупий (примерно 3 870 долларов - ред.)", - заявил Кураде.





Он добавил, что в маске есть небольшие отверстия для дыхания.





"Что касается ее эффективности, то мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального дистанцирования", - отметил Кураде.





По его словам, маска привлекла большое внимание местных жителей и СМИ.





"Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска - это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно", - добавил он.