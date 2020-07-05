







В ответе белорусского Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды говорится, что гибель представителей речной фауны была вызвана природными условиями – жарой, ливнями и разрядами молний. Сейчас ситуация стабилизировалась, содержание кислорода даже немного выше нормы.





По словам литовского министра, жаркая погода, действительно, может привести к нехватке кислорода в воде, но дождь или молния – вряд ли.





"Метод, который использовала белорусская сторона для стабилизации ситуации – хлорную известь, – едва ли научно обоснован. По данным некоторых источников, хлорная известь, действительно, может повысить содержание кислорода, но более убедителен скептицизм наших экспертов по поводу использования этих веществ", – отметил Мажейка.





По его словам, хотя эти вещества и не классифицируются как опасные для водной среды и быстро разлагаются, но при этом они могут быть значительным раздражителем для кожи и слизистых оболочек.





Информация о массовой гибели рыбы в Немане появилась в июне. Местные специалисты сразу же объяснили, что проблема возникла из-за погоды. Рыба гибла из-за нехватки кислорода и повышения температуры воды в Немане. Местное рыбацкое сообщество считало, что в реку попадают вредные химикаты – с полей, какого-то предприятия или химия после регулярной обработки улиц и остановок для профилактики коронавируса.





В Литве также обратили внимание на проблему. Главу МИД Линаса Линкявичюса призвали принять участие в расследовании произошедшего, а в сейме потребовали от Беларуси компенсации, если будет установлено, что природа Литвы понесла убытки.





Результаты проб воды Немана показали, что концентрация кислорода в воде ниже предельных значений, но выше критических, что важно для выживания рыбы. Температура воды при заборе проб была довольно высокой – около 20–21 градуса.





Результаты исследований экотоксичности также показали, что вода в Немане на литовской территории безвредна для водных организмов.



