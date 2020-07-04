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ВОЗ: Почти треть образцов COVID-19 имеют мутацию, сделавшую вирус более заразным

Генетическая мутация коронавируса может объяснить силу вспышек COVID-19 в северной Италии и в Нью-Йорке, считают в ВОЗ

Почти 30% данных о секвенировании генома из образцов коронавируса, собранных Всемирной организацией здравоохранения, показали признаки мутации, которая сделала COVID-19 более заразным, но нет никаких доказательств того, что заболевание из-за этого стало более тяжелым. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает Reuters.

Она отметила, что в США было собрано 60 000 образцов.  Ученые из американского медицинского исследовательского центра Scripps Research в этом месяце обнаружили, что к апрелю на мутировавший вирус приходилось около 65% случаев, переданных со всего мира в основную базу данных.


Сообщается, что генетическая мутация в новом коронавирусе, обозначена как D614G, она значительно увеличивает его способность заражать клетки и может стать объяснением того, почему вспышки эпидемии в северной Италии и Нью-Йорке были мощнее, чем вспышки, зафиксированные на более раннем этапе пандемии.

Мария Ван Керхове, технический руководитель по пандемии COVID-19 в ВОЗ, заявила, что мутировавший штамм был обнаружен еще в феврале и распространялся в Европе и Америке, пишет news.liga.net

Она уточнила, что пока нет доказательств того, что это делает заболевание более тяжелым.
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