Почти 30% данных о секвенировании генома из образцов коронавируса, собранных Всемирной организацией здравоохранения, показали признаки мутации, которая сделала COVID-19 более заразным, но нет никаких доказательств того, что заболевание из-за этого стало более тяжелым. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает Reuters.





Она отметила, что в США было собрано 60 000 образцов. Ученые из американского медицинского исследовательского центра Scripps Research в этом месяце обнаружили, что к апрелю на мутировавший вирус приходилось около 65% случаев, переданных со всего мира в основную базу данных.









Сообщается, что генетическая мутация в новом коронавирусе, обозначена как D614G, она значительно увеличивает его способность заражать клетки и может стать объяснением того, почему вспышки эпидемии в северной Италии и Нью-Йорке были мощнее, чем вспышки, зафиксированные на более раннем этапе пандемии.





Мария Ван Керхове, технический руководитель по пандемии COVID-19 в ВОЗ, заявила, что мутировавший штамм был обнаружен еще в феврале и распространялся в Европе и Америке, пишет news.liga.net





Она уточнила, что пока нет доказательств того, что это делает заболевание более тяжелым.



