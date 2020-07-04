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Администратор канала «Мая краіна Беларусь» уехал за границу

Администратор и создатель популярного телеграм-канала «Мая краіна – Беларусь» Сергей Беспалов покинул Беларусь, сообщает канал.




На телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» подписаны более 67 тысяч человек. Он освещает политические события и протесты.

Напомним, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выступила с заявлением по поводу задержаний блогеров и авторов телеграм-каналов Игоря Лосика (канал «Беларусь головного мозга», Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Александра Андреева («Орша для жизни»), Владимира Неронского («Слуцк для жизни»), Владимира Цыгановича (MozgON) и Сергея Спарыша (активиста оргкомитета «Народной грамады» и модератора нескольких телеграм-каналов). С подобным заявлением выступила также международная правозащитная организация Amnesty International, признавшая задержанных узниками совести.
"Белорусский партизан"
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