В рядах популярного продовольственного рынка выстраиваются очереди. Белорусы приходят с большими пакетами, сумками и даже ведрами.





Корреспондент belnovosti.by прошлась по столичному рынку, изучила ассортимент и узнала, что и за сколько там продают.





Продавцы за прилавками - в масках. Правилами предосторожности не пренебрегают и покупатели. Правда, не все.





Продавцы поправляют цену на товаре, помогая сделать фото, а после с улыбкой предлагают купить у них что-то. "А почему бы и нет", - думаю я. И уже дальше прогуливаюсь по "Комаровке" с килограммом черешни в руках. К слову, цена на ягоды - 4,50 -11,99 рублей.





Дешевеет и клубника. Цена на нее - 2,90–5,50 рублей.

Стаканчик черники (500 граммов) продают за 4 рубля. Килограмм малины предлагают за 7-9,99 рублей. Стакан земляники стоит 8 рублей.





За килограмм арбуза просят 3 рубля, за дыню – 3,50-5,50 рублей. Персик в основном стоит 9,90-9,99 рублей.





Голубика немного подешевела. Теперь килограмм ягод продают за 30–34 рублей. А на «дорогой» торговой точке цена на ягоды достигает 45 рублей.

А вот лимон не спешит падать в цене: в одном месте его продают за 10 рублей, во втором – за 8,50. Но на одном прилавке его по-прежнему можно купить за 2 рубля. Стоимость яблок практически не изменились. Цена на них начинается от 4,50 рублей.



