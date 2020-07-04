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Сезон ягоды-малины: посмотрели цены на Комаровке. Яблоки дороже клубники

На "Комаровке" многолюдно. Люди спешат купить ягоды и фрукты по привлекательным ценам.

Сезон ягоды-малины: посмотрели цены на Комаровке. Яблоки дороже клубники
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В рядах популярного продовольственного рынка выстраиваются очереди. Белорусы приходят с большими пакетами, сумками и даже ведрами.

Корреспондент belnovosti.by прошлась по столичному рынку, изучила ассортимент и узнала, что и за сколько там продают.

Продавцы за прилавками - в масках. Правилами предосторожности не пренебрегают и покупатели. Правда, не все.

Продавцы поправляют цену на товаре, помогая сделать фото, а после с улыбкой предлагают купить у них что-то. "А почему бы и нет", - думаю я. И уже дальше прогуливаюсь по "Комаровке" с килограммом черешни в руках. К слову, цена на ягоды - 4,50 -11,99 рублей.

Дешевеет и клубника. Цена на нее - 2,90–5,50 рублей.
Стаканчик черники (500 граммов) продают за 4 рубля.  Килограмм малины предлагают за 7-9,99 рублей. Стакан земляники стоит 8 рублей.

За килограмм арбуза просят 3 рубля, за дыню – 3,50-5,50 рублей. Персик в основном стоит 9,90-9,99 рублей.

Голубика немного подешевела. Теперь килограмм ягод продают за 30–34 рублей. А на «дорогой» торговой точке цена на ягоды достигает 45 рублей.
А вот лимон не спешит падать в цене: в одном месте его продают за 10 рублей, во втором – за 8,50. Но на одном прилавке его по-прежнему можно купить за 2 рубля. Стоимость яблок практически не изменились. Цена на них начинается от 4,50 рублей.

Виктория Войтешонок
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