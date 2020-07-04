Эксперты решили выяснить, может ли как-то оказывать влияние на показатели уровень витамина D, который синтезируется при помощи солнечной активности и содержится в некоторых продуктах питания, пишет belnovosti.by

Исследованием занимались американские специалисты, которые провели масштабный анализ имеющихся данных о больных с COVID-19 на территории США и странах Европы. Выводы ученых были опубликованы иностранными информагентствами.









Как оказалось, витамин D играет далеко не последнюю роль: пациенты с явным его дефицитом, как правило, погибают от коронавируса.





Те же люди, у которых его достаточное количество, переносят COVID-19 в легкой форме или же вовсе им не заражаются.





Авторы исследования полагают, что данный витамин способен оказать мощную защиту от данного заболевания.





Медики рекомендуют держать данный вопрос на особом контроле тем, кто находится в группе риска.







