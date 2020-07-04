Где запрещено купаться в Беларуси?

Купание детей ограничено на городских пляжах "Каскад-1" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова) и "Каскад-2" по той же улице (со стороны ул.Свиридова) Центрального района в Гомеле, на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине. Это касается также пруда в Щучине и пляжа на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевской области.





Большинство запрещенных для купания зон рекреации находится в Могилевской области. Речь идет в том числе о Гребеневском и Печерском водохранилищах в Могилеве, пляжах по ул.Верхнеяловской в Чаусах, на городском озере по ул.Молодежной в Славгороде, на реке Ольсе у городской бани в Кличеве. В Гомеле нельзя купаться на пляже "Озерный" Железнодорожного района, в Орше - на пляжах Днепра, расположенных по ул.Владимира Короткевича и Георгия Семенова. Также запрещено купание на пляжах №8, 9 водохранилища "Заславское" под Минском, у Дубровского водохранилища в Минском районе.





В общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук и респираторный этикет. Желательно брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке, а для питья, мытья фруктов и овощей использовать преимущественно бутилированную воду. Людям старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от посещения таких мест.





Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 26 июня по 2 июля обследовали 338 зон рекреации. На 53 (15,6%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.-0-



