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В Беларусь отправили новое российское лекарство против COVID-19

Россия начала экспорт препарата авифавир для лечения коронавируса в Беларусь.

Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».

«Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки авифавира также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности», — говорится в сообщении.

Авифавир является одним из самых эффективных в мире препаратов против коронавируса и демонстрирует лучшие результаты по сравнению с конкурентами, в том числе американским препаратом ремдесивир от компании Gilead Sciences", — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что в июле планируется произвести препарата для более 100 тысяч курсов лечения. Совместное производство с частными компаниями позволит увеличить производство в три раза: «Чтобы удовлетворить растущий спрос как внутри страны, так и за рубежом».


Напомним, 19 июня во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в числе прочего зашла речь о борьбе с пандемией коронавируса.

«В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. Как было отмечено, этот препарат эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси», — говорилось в сообщении.

Позже Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и напомнил, что Владимир Путин предложил Беларуси новое лекарство, которое апробировано в России и показало эффективность.

— Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано, — рассказал Александр Лукашенко.

Президент сказал, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из России этих лекарств и попробовать в лечении.
tut.by
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