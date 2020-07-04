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Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя Сергия Всеволода Могучева.





При этом он пояснил, что опальный священник все еще остается в монастыре. «Он не служит, но находится там. Он планирует нести служение богу и социальное служение», — пояснил Могучев. Он также выразил надежду, что значимость отца Сергия будут учитывать все участники Русской православной церкви (РПЦ).





Ранее схиигумен выступил с обращением. Он объявил о создании народного ополчения и обвинил власти России в развале страны. По его словам, они якобы хотят втянуть Россию «в гражданскую войну с близлежащими народами».





Сергий отказался покидать захваченный им после запрета в служении Среднеуральский женский монастырь после лишения сана по решению церковного суда. По его словам, власти хотят через вакцинацию загнать всем чипы и «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь сатаны». Сергий заявил, что у всех «предателей веры и изменников Родины» есть время сложить свои полномочия и покаяться.





Церковный суд 3 июля лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. После этого сторонники схиигумена заявили, что захватят монастырь. Суд в свою очередь выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре.



