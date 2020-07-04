В Мексике нашли шахты древних людей
"Первая подземная шахта по добыче охры палеоиндийского возраста, найденная в Северной и Южной Америке, убедительно доказывает добычу минералов в трех пещерных системах на востоке Юкатана в течение 2000-летнего периода 12-10 тысяч лет назад", − указали исследователи.
Фото: advances.sciencemag.org
Отмечается, что в конце плейстоцена береговая линия в штате Кинтана-Роо стояла дальше, открывая вход в сухие пещеры, из которых к настоящему моменту исследованы около семи километров.
Как выяснили исследователи, они представляют собой подземную шахту, в которой поколениями добывалась красная охра − самый популярный в истории минеральный краситель из оксида железа.
Несмотря на затопление, нетронутыми оказались остатки костров и каменных орудий из сталагмитов, каменные указатели для ориентации в пещере и другие артефакты среди ям для раскопок с остатками минерала высокой чистоты.
Несмотря на повсеместное использование охры среди палеоиндийских народов, ранее данные о ее поиске и методах добычи в Северной и Южной Америке практически отсутствовали
16:29 04/07/2020
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