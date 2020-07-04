В Мексике нашли шахты древних людей

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Отмечается, что в конце плейстоцена береговая линия в штате Кинтана-Роо стояла дальше, открывая вход в сухие пещеры, из которых к настоящему моменту исследованы около семи километров.

Как выяснили исследователи, они представляют собой подземную шахту, в которой поколениями добывалась красная охра − самый популярный в истории минеральный краситель из оксида железа.

Несмотря на затопление, нетронутыми оказались остатки костров и каменных орудий из сталагмитов, каменные указатели для ориентации в пещере и другие артефакты среди ям для раскопок с остатками минерала высокой чистоты.

Несмотря на повсеместное использование охры среди палеоиндийских народов, ранее данные о ее поиске и методах добычи в Северной и Южной Америке практически отсутствовали



