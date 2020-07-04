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Произведения Горвата и Мартиновича экранизируют в Беларуси

Книги “Радзіва Прудок” Андрея Горвата и “Сфагнум” Виктора Мартиновича экранизируют в Беларуси.

Эти ленты снимут частично за счет средств из госбюджета. 

Горватовский художественный дневник “Радзіва Прудок” снимет "Первая КиноВидеоКомпания". Режиссёр Алексей Ракович. Бюджет картины — 982 тысячи рублей, из них 630 тысяч — из госбюджета. 

 фото Еврорадио

“Сфагнум” экранизирует кинокомпания "Демарш-фильм". Режиссёром выступит  документалист Виктор Аслюк.  Стоимость создания “Сфагнума” оценили в 1 миллион 600 тысяч рублей — из них 1 миллион 120 тысяч будут выделены из бюджета.
"Белорусский партизан"
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