Произведения Горвата и Мартиновича экранизируют в Беларуси

Эти ленты снимут частично за счет средств из госбюджета.





Горватовский художественный дневник “Радзіва Прудок” снимет "Первая КиноВидеоКомпания". Режиссёр Алексей Ракович. Бюджет картины — 982 тысячи рублей, из них 630 тысяч — из госбюджета.





фото Еврорадио





“Сфагнум” экранизирует кинокомпания "Демарш-фильм". Режиссёром выступит документалист Виктор Аслюк. Стоимость создания “Сфагнума” оценили в 1 миллион 600 тысяч рублей — из них 1 миллион 120 тысяч будут выделены из бюджета.











