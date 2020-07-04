Произведения Горвата и Мартиновича экранизируют в Беларуси
Книги “Радзіва Прудок” Андрея Горвата и “Сфагнум” Виктора Мартиновича экранизируют в Беларуси.
Эти ленты снимут частично за счет средств из госбюджета.
Горватовский художественный дневник “Радзіва Прудок” снимет "Первая КиноВидеоКомпания". Режиссёр Алексей Ракович. Бюджет картины — 982 тысячи рублей, из них 630 тысяч — из госбюджета.
фото Еврорадио
“Сфагнум” экранизирует кинокомпания "Демарш-фильм". Режиссёром выступит документалист Виктор Аслюк. Стоимость создания “Сфагнума” оценили в 1 миллион 600 тысяч рублей — из них 1 миллион 120 тысяч будут выделены из бюджета.
"Белорусский партизан"
15:43 04/07/2020
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