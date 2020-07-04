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Минздрав: в Беларуси более 63 тысяч случаев коронавируса

Минздрав опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси.

Умерло - 418 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, – отмечают в Минздраве.

По состоянию на 4 июля в Беларуси зарегистрировано 63 270 случаев коронавирусной инфекции. За сутки количество инфицированных выросло на 273 случая.


За сутки число жертв коронавируса в Беларуси увеличилось еще на 6 человек.

За все время эпидемии в Беларуси выздоровели более 50 тысяч пациентов. министерстве.
"Белорусский партизан"
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