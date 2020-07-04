После того, как в некоторых СМИ и соцсетях написали, что повышение концентрации радиоактивных изотопов в небе над Эстонией, Норвегией, Швецией и Финляндией связано с неким инцидентом на территории РФ, в Москве поспешили заверить: никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Между тем в Вашингтоне все-таки решили прокомментировать версию, согласно которой причиной повышения радиационного фона могли быть испытания одной из новейших российских ракет. По словам спецпредставителя президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли, таинственный инцидент еще раз продемонстрировал, что Россия должна отправить «под сукно» свои проекты «Буревестник» и «Посейдон».





В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что поводов для беспокойства из-за незначительного повышения уровня радиации в нескольких странах на севере Европы нет. «Были соответствующие заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозы для человеческого здоровья, для населения. И второе — в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось»,— заявил господин Песков.





Речь идет об июньском инциденте: в атмосфере над Эстонией, Норвегией, Швецией и Финляндией были зафиксированы изотопы йода, цезия, кобальта и рутения. СМИ сообщили о повышении концентрации изотопов еще в прошлую пятницу. В тот же день информацию подтвердили в Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Ласина Зербо написал в Twitter:





22–23 июня 2020 года радионуклидная станция МСМ SEP63 в Швеции зафиксировала три изотопа, цезий-134, цезий-137 и рутений-103, связанные с ядерным распадом, выше обычного уровня (но без вреда для здоровья человека)».





К своему посту господин Зербо прикрепил карту, где цветным пятном над севером Балтийского моря выделена зона, откуда могли происходить изотопы. Пятно захватывало и Россию. Но на северо-западе страны в пределах обозначенной зоны находятся всего две атомные электростанции — Ленинградская и Кольская. «Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет», — в тот же день заверили журналистов в «Росэнергоатоме». В концерне пояснили, что за весь июнь никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на АЭС на северо-западе России не было, суммарные выбросы изотопов двух АЭС не превысили контрольных значений.





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Тема оставалась в повестке несколько дней. Так, в прошлое воскресенье ее коротко обсудили главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. «Хотя уровень (концентрации изотопов.— “Ъ”) не содержит никакой угрозы для здоровья человека, в наших интересах и в интересах международной безопасности в целом определить масштабы роста этого фона, потому что он, безусловно, является антропогенным»,— заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. В Литве уточнили, что страна в безопасности: облако, которое несло небольшие количества радионуклидов, республику обошло стороной.





По словам зарубежных специалистов, определить страну происхождения изотопов сейчас уже нельзя.

«Радионуклиды переместились в направлении от западной части России к Скандинавии, но на данный момент нельзя определить конкретную страну происхождения»,— пояснили в Национальном институте здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов.





Тем не менее разобраться в ситуации попытались в МАГАТЭ, представители которого собрали данные от четырех десятков стран. Все показатели, по словам директора агентства Рафаэля Гросси, были «очень низкими» и «не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды».









Недавнее обнаружение слегка повышенных уровней радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании, при котором могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ»,— пояснили в МАГАТЭ в четверг.





По мнению экспертов, под техническим обслуживанием может подразумеваться, например, замена топлива в энергетическом реакторе, когда топливный элемент мог удариться обо что-то при выгрузке и загрузке части топлива. Однако в таком случае негерметичность представляет угрозу только для людей, работающих непосредственно с перегрузкой топлива.





В США тем не менее не преминули воспользоваться возможностью призвать Россию отказаться от разработки ряда новейших видов стратегического вооружения. Так, в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил надежду на то, что речь не идет об испытаниях Россией ракет с ядерной силовой установкой. «Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall (название крылатой ракеты "Буревестник" по классификации НАТО.— “Ъ”) и "Посейдон" — это ужасные проекты. Неважно, несет она ответственность или нет за последний инцидент, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты под сукно. Большая трата денег впустую»,— написал господин Биллингсли в Twitter. По его словам, такие разработки не подпадают под действующий договор СНВ-3, который истекает в 2021 году, но обязательно должны будут учитываться при подготовке следующего соглашения.







