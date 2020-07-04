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Признал или не признал вину Ефремов? Адвокат пояснил слова о непризнании Ефремовым вины в совершении ДТП

По словам Эльмана Пашаева, актер "признает, что произошла автоавария с его машиной"

Вопрос о признании вины в совершении ДТП актером Михаилом Ефремовым не поднимался в ходе его допроса. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.


"Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", - сказал адвокат.

Ранее Пашаев сообщил в интервью телеканалу "Москва-24", что Ефремов заявил о своей невиновности в совершении ДТП. Более подробно он ничего не пояснил, сославшись на подписку о неразглашении.

Как сообщил брат погибшего в ДТП Сергея Захарова Валерий Захаров, семья "очень устала морально от удивительных заявлений, которые высказывала защита Михаила Ефремова в последние дни - то про усыновление детей Сергея, то про 100 млн, которые мы якобы требуем от господина Ефремова (хотя ни разу ни с кем даже не общались)". "Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация, это явная попытка избежать наказания. Мы этого и боялись изначально - поэтому и пошли на телевидение. Вся надежда на нашего адвоката и справедливость правосудия", - сказал он.
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