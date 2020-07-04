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В Индии из-за наводнения за неделю погибли около 60 человек

В северо-восточном индийском штате Ассам из-за сильного наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями, за последнюю неделю погибли по меньшей мере 59 человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Отмечается, что стихийное бедствие в той или иной степени затронуло 20 из 27 округов штата. Уровень воды в реке Брахмапутре и притоках поднялся выше критического уровня. Всего же в зоне разгула стихии оказались более 1,3 млн человек, затоплены 1636 деревень и поселков.
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