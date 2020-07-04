



Павел Кендысь. Фото: Станислав Коршунов





В середине ноября прошлого он разместил в интернете петицию с требованием не допустить решения о закрытии учебного заведения и попросил чиновников объяснить, почему за 30 лет в районном бюджете не нашлось средств на строительство в Омеленецкой СШ спортзала или хотя бы туалета.





Благодаря публикациям в СМИ и общественному резонансу весной стало известно, что школа в Омеленце не будет закрыта. Во всяком случае, пока. Но работы в ней для Павла Кендыся будет намного меньше, пишет «Радио Свобода» (пер. b-g.by ).





«В прошлом году у меня было около 30 часов в неделю, а сейчас будет около 10. Физкультуру у меня забрали всю. Остались география, трудовое обучение, что-то еще предлагалось. Директор объяснил это тем, что я не специалист по образованию, а они найдут специалиста. У меня почти не будет зарплаты. Было около 1 000 рублей, будет не более 300. На самом деле я остался без зарплаты», – говорит Кендысь.

Пока неизвестно, кто будет заниматься физкультурой в Омеленце вместо Павла. Возможно, приедет молодой специалист или пригласят кого-то из другой школы.





«Это оригинальный способ борьбы с активистами, я так думаю, – говорит учитель. – Я пошел к директору и поговорил об этом. Я спросил, как так получилось, что пять лет подряд специалист без специального образования вас удовлетворял, а вдруг – нет.





Не хуже других учителей я преподавал физкультуру. Ездил на секции, посещал уроки коллег. Да, мы занимали мало мест на спартакиадах, но мы не можем конкурировать с большими школами, где много учеников… Поставлена задача отомстить мне любой ценой. Я расцениваю это только так».





По его словам, местные жители его не благодарили – все боятся. Часть людей, которые ставили подписи за сохранение школы, забрали их назад.





Сейчас школа на каникулах. По словам Павла, в здании проходит только косметический ремонт. Проблемы с горячей водой и туалетами, о которых так активно упоминала администрация района в своих обращениях к жителям Омеленца, не решены.





Сам Павел недавно женился, родился ребенок. Поэтому самый важный вопрос для него сейчас – где взять деньги на жизнь. Однако остаться в этой школе – его принципиальная позиция.





«Я не могу оставить администрацию одну», – говорит он.





Пока Кендысь думает, стоит ли делать что-то свое или искать дополнительные часы в других школах или в «Центре туризма и краеведения». Иллюзий относительно будущего школы в Омеленце у Павла нет. Он считает, что власти просто отложили момент ее закрытия.





«Не жалею ли я о том, что занялся этой историей? Ну… Нет, таких мыслей не было, – после паузы говорит Павел. – Я в основном понимал, куда иду, когда начал все это. Но, честно говоря, я не знал, что среди людей будет столько предательства. Что эта трусость, страх сидит в сердцах и заставляет людей отказаться от своих слов, спрятаться».



