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Масяня попыталась отлепить царя от трона сразу после голосования

В ночь объявления результатов голосования по поправкам в Конституцию известный аниматор Олег Куваев выложил в сеть очередную серию о приключениях Масяни и Хрюнделя.

Фото: скриншот Youtube 

Серия называется «Шницель». По сюжету Масяню останавливают на улице важные люди в темных очках и говорят, что ей нужно проехать с ними, пишет sobesednik.ru 
Выясняется, что некоторое время назад она работала на фабрике, которая производила клей. Царь, похожий на Путина, сел на тюбик и приклеился к трону. И хотя Масяня работала на фабрике дизайнером, других работников не нашли, и в течение всего мульта девушка пытается отлепить царя. В конце концов царь признается, что «держит меня не ваш говноклей, а великая сила нехотения». Не первый раз Куваев делает политический мульт. Эпизод одной из серий особенно хорошо разошелся в народе в разгар карантина. «А сейчас с экстренным сообщением выступит сам царь», – сообщала телеведущая, похожая на Екатерину Андрееву. На экране появляется похожий на Путина персонаж с маленькой короной на голове и сообщает телезрителям: «Ну что вассалы, вассали? Надоели дебильные указы каждый день? Мне тоже! Поэтому с сегодняшнего дня запрещено вообще всё!» Эта серия, впрочем, была нарисована задолго до коронавируса.



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