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В Японии "ливень десятилетия" затопил улицы и разрушил дома

Проливные дожди утром в субботу, 4 июля, обрушились

В течение лишь одного часа в части префектуры Кумамото выпало более 100 мм дождя. Аварийные службы получили более 100 звонков с просьбой о спасении.


Проливные дожди утром в субботу, 4 июля, обрушились на южный регион Японии, а в префектурах Кумамото и Кагосима произошло наводнение, сообщает NHK.

Отмечается, что в течение одного часа в части префектуры Кумамото выпало более 100 мм дождя. Метеорологи отмечают, что это самый мощный ливень за последнее десятилетие. Река Кума на юге Кумамото вышла из берегов, мост размыт.

Аварийные службы говорят, что получили более 100 звонков с просьбой о спасении. Также отмечается, что поток воды снес несколько домов, и связь со многими людьми потеряна.

Ранее японские власти приказали эвакуироваться почти 800 тысячам человек из трех городов — Кагосимы, Кирисимы и Айры. Больше всего от наводнения пострадают населенные пункты, расположенные в низменных районах.
telegraf.by
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