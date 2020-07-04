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Более 350 слонов погибли в Ботсване

Сотни слонов загадочно погибли на юге Африки

Сообщила газетаThe Guardian.

Первые 169 слонов всех возрастов и обоих полов были обнаружены умершими в дельте реки Окаванго в начале мая. К середине июня число найденных в Босване погибших животных увеличилось более чем вдвое.

"Это массовое вымирание таких масштабов, которые не наблюдались уже очень и очень давно", - прокомментировал директор благотворительной организации National Park Rescue доктор Ниалл МакКэнн.


Информации о том, что является причиной массовой гибели слонов, пока нет. Как сообщает издание, в настоящее время идет анализ образцов тканей животных и в качестве наиболее вероятных версий рассматриваются отравление или эпидемия. При этом уже отброшена версия с сибирской язвой, которая была главной среди экспертов.

Свидетели утверждают, будто видели, как некоторые слоны перед смертью ходили кругами, что свидетельствует о неврологических нарушениях.

На экотуризм приходится 10-12% ВВП Ботсваны, уступая только добыче алмазов. "Слонов можно рассматривать как актив страны. Это - "алмазы, бродящие по дельте Окаванго", - подчеркивает доктор МакКэнн.
interfax.by
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