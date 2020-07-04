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Сотрудникам парка «Беловежская пуща» запретили заходить на TUT.by и Onliner

Сотрудникам национального парка «Беловежская пуща» предписано «не использовать в своей хозяйственной деятельности» сайты TUT.by и Onliner.by. Напомним, что относительно "Белорусского партизана" и некоторых других СМИ такой запрет действовал уже несколько лет.




Приказ № 225-п «О запрете посещения интернет-порталов» от 1 июля в редакцию TUT.by прислал сотрудник парка «Беловежская пуща». По его словам, документ получили начальники отделов организации, которые уведомили о содержании приказа сотрудников под роспись.

В приказе говорится о том, что сотрудники национального парка должны «под персональную ответственность» исключить использование порталов TUT.by и Onliner.by в своей «хозяйственной деятельности».

Нельзя заходить на интернет-порталы, а также их субдомены с любых цифровых устройств и сетей передачи данных, принадлежащих парку. Причем техник-программист и администратор сетей должны каждый день выборочно проверять компьютеры сотрудников «на предмет посещения» упомянутых сайтов.

Все это делается «для упорядочивания использования национального сегмента сети Интернет» и основывается на приказе № 341-п, изданном в августе прошлого года.

Редакция tut.by обратилась за подробностями к замгендиректора организации Алексею Карповичу, упомянутому в приказе. Факт наличия документа он нам не подтвердил, посоветовав писать официальный запрос на директора нацпарка «Беловежская Пуща». На адрес организации отправлен официальный запрос.

Национальный парк «Беловежская пуща» находится в подчинении Управления делами президента.
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